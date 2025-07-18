В Кремле оценили высказывания Зеленского о переговорном процессе с РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным сигналом слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что необходимо активизировать переговорный процесс между странами.

Накануне Зеленский заявил, что переговорному процессу с Россией нужно «больше динамики». Он рассказал, что назначил бывшего министра обороны Украины Рустема Умерова на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) для активизации переговорного процесса с Россией.

«Это позитивный сигнал», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого Песков заявил, что российская сторона призывает всех оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, в данном контексте основными посредническими силами могут выступить президент США Дональд Трамп и его администрация.

10 июля представитель Кремля заявил, что в Москве ждут от Киева четкого сигнала относительно готовности или отказа от продолжения прямых переговоров, направленных на урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Лавров рассказал о третьем раунде переговоров России и Украины.