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Литва захотела «идеального санкционного шторма» для России

МИД Литвы: настало время для идеального санкционного шторма для России
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

После введения 18-го пакета санкций ЕС в отношении РФ настало время для «идеального» санкционного шторма против России. Об этом в соцсети X заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

«ЕС подготовил почву. Теперь настало время для идеального шторма — Сенат США должен проголосовать за законопроект о санкциях против России», — отметил он.

Американские санкции, по словам Будриса, «создадут непосильное бремя для российской экономики».

18 июля европейские дипломаты договорились о новом пакете санкций в отношении России.

В пакет вошли ограничения против российских судов, перевозящих нефть, меры в отношении ряда банков, расширение черного списка физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

На этой неделе глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России из-за Словакии.

Ранее в Белом доме пригрозили ввести торговые пошлины и санкции против РФ.

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