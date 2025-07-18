В КНР выступили против незаконных односторонних санкций

Пекин выступает против незаконных односторонних санкций и намерен защищать интересы своих компаний. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Китай всегда выступал против безосновательных односторонних санкций, принятых без одобрения со стороны ООН <...>. Китай призывает европейскую сторону перестать безосновательно наносить ущерб интересам китайских компаний и примет необходимые меры, чтобы решительно защитить законные права и интересы своих предприятий», — подчеркнул он.

До этого стало известно, что Евросоюз (ЕС) в рамках новых санкций против России вводит ограничения в отношении семи китайских и четырех турецких компаний.

18 июля европейские дипломаты договорились о 18-м по счету пакете антироссийских санкций. В него вошли ограничения против российских судов, перевозящих нефть, меры в отношении ряда банков, расширение черного списка физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Ранее Словакия согласилась на принятие новых санкций ЕС против РФ после «уступок».