Литва только через неделю выразила протест Белоруссии из-за фанерного дрона

Министерство иностранных дел Литвы только спустя неделю выразило протест Минску в связи с падением на территории страны похожего на беспилотник объекта, который, предположительно, залетел из Белоруссии. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Литва».

«Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах Беларуси и вручило ему ноту протеста, в которой выразило решительный протест в связи с незаконным проникновением 10 июля текущего года из Беларуси в воздушное пространство Литвы многоцелевого беспилотного летательного аппарата (https://t.me/sputniknews_lt/16255) Gerbera», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в МИД Литвы утверждают, что дрон якобы российский.

10 июля Telegram-канал «Политика Страны» сообщал, что на территории Литвы упал похожий на беспилотник объект, который залетел из Белоруссии.

В оборонном комитете парламента Литвы допустили, что инцидент связан с военными маневрами в Белоруссии, где, вероятно, не сбили одну из учебных целей, которая и залетела в страну.

Как писали местные СМИ, прилетевший объект был изготовлен из фанеры и пенопласта. Нет никаких доказательств того, что дрон перевозил груз, пишет Lrytas.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и спикер парламента Саулюс Сквернялис были срочно доставлены в убежище из-за падения на территории страны похожего на беспилотник объекта.

Ранее белорусские пограничники задержали гражданина с БПЛА на границе с Литвой.