На территорию Литвы залетел похожий на беспилотник объект

В Литве упал похожий на беспилотник объект, залетевший из Белоруссии

На территории Литвы упал похожий на беспилотник объект, который залетел из Белоруссии. Об этом сообщили литовские Вооруженные силы, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Объект похож на самодельный и не представляет опасности», — отмечается в сообщении Войска Литовского.

В оборонном комитете парламента Литвы допустили, что инцидент связан с военными маневрами в Белоруссии, где, вероятно, не сбили одну из учебных целей, которая и залетела в страну.

До этого Евросоюз отказался выделить Эстонии и Литве деньги на создание «стены для беспилотников» на границе с Россией. Представители пограничной службы двух стран подали совместную заявку, которая предусматривала установку средств борьбы с беспилотниками на границе с Россией. Для этих целей правительство Эстонии планировало выделить около €12 млн в течение следующих трех лет, дополнительные финансы власти рассчитывали получить из фондов ЕС.

Однако в Евросоюзе эту идею не поддержали. Теперь Эстонии и Литве придется искать дополнительные источники финансирования для реализации этой задумки.

Ранее белорусские пограничники задержали гражданина с БПЛА на границе с Литвой.