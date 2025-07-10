На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На территорию Литвы залетел похожий на беспилотник объект

В Литве упал похожий на беспилотник объект, залетевший из Белоруссии
true
true
true
close
stranaua/Telegram

На территории Литвы упал похожий на беспилотник объект, который залетел из Белоруссии. Об этом сообщили литовские Вооруженные силы, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Объект похож на самодельный и не представляет опасности», — отмечается в сообщении Войска Литовского.

В оборонном комитете парламента Литвы допустили, что инцидент связан с военными маневрами в Белоруссии, где, вероятно, не сбили одну из учебных целей, которая и залетела в страну.

До этого Евросоюз отказался выделить Эстонии и Литве деньги на создание «стены для беспилотников» на границе с Россией. Представители пограничной службы двух стран подали совместную заявку, которая предусматривала установку средств борьбы с беспилотниками на границе с Россией. Для этих целей правительство Эстонии планировало выделить около €12 млн в течение следующих трех лет, дополнительные финансы власти рассчитывали получить из фондов ЕС.

Однако в Евросоюзе эту идею не поддержали. Теперь Эстонии и Литве придется искать дополнительные источники финансирования для реализации этой задумки.

Ранее белорусские пограничники задержали гражданина с БПЛА на границе с Литвой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами