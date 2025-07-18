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ЕС уже начал работу над очередным пакетом санкций против России

Глава МИД Эстонии: ЕС работает над 19-м пакетом антироссийских санкций
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unian.ua

Евросоюз начал разработку 19-го пакета санкций в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, пишет ТАСС.

По его словам, работа над новым пакетом уже стартовала. Детали ограничений пока не раскрываются, но Цахкна, заявил, что Евросоюз «не ограничится полумерами».

Накануне ЕС согласовал 18-й санкционный пакет. В него вошли ограничения против российских судов, перевозящих нефть, меры в отношении ряда банков, расширение черного списка физических и юридических лиц, а также запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

На этой неделе глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли достичь соглашения по 18-му пакету санкций против России из-за Словакии.

5 июля Словакия в очередной раз блокировала новый пакет рестрикций в отношении РФ. По мнению премьер-министра страны Роберта Фицо, новый план Евросоюза может негативно повлиять на экономику страны. Однако спустя почти две недели Фицо заявил, что Словакия все же не будет блокировать принятие 18-го пакета санкций.

Ранее в Белом доме пригрозили ввести торговые пошлины и санкции против РФ.

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