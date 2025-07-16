Появилось видео, на котором подростки отбивают мужчину у военкомов на Украине

В городе Днепр на юго-востоке Украины подростки заступились за мужчину, которого хотели задержать сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата). Видео из местных пабликов разместила «Страна.ua».

На кадрах видно, как мужчины и юноши борются за мужчину на тротуаре. Рядом стоит светлый автомобиль с открытой задней дверью. В ролике слышны голоса женщин, на глазах которых случилась драка. Одна из них описывает происходящее словами «Это кошмар» и говорит о том, что полицию уже вызвали. Газета не уточняет дату инцидента.

С прошлого октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. Весной Верховная рада поддержала введение уголовной ответственности для сотрудников военкоматов и членов медицинских комиссий за нарушение правил призыва в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее появилось видео, как военкомы забрали гулявшего с коляской украинца.