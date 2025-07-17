На Украине собака пыталась защитить хозяина от мобилизации

Собака пыталась помешать сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) мобилизовать ее хозяина в городе Львове на западе Украины. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Мужчину с корги выволокли из парадного и засунули в бусик», — говорится в материале.

Публикация дополнена видеозаписью, сделанной очевидцами. На ней видно, как двое сотрудников ТЦК вытаскивают из подъезда на улицу сопротивляющегося молодого человека, при этом за ними бежит собака породы корги. Пес залезает на хозяина и пытается помешать удерживающим его мужчинам в форме. Несмотря на это, работникам военного комиссариата удается усадить жителя Львова в машину и увезти его в неизвестном направлении. При этом собака осталась на улице вместе с очевидцами.

16 июля издание «Страна.ua» опубликовало видео, на котором подростки отбивают мужчину у сотрудников территориального центра комплектования в городе Днепре на юго-востоке Украины. На кадрах видно, как юноши борются с комиссарами за человека, лежащего на тротуаре. Также в ролике слышны голоса женщин, одна из которых называет происходящее «кошмаром».

Ранее в украинском городе Чернигове сняли на видео, как работники ТЦК заковали мужчину в наручники и ударили его об землю.