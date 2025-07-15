Насильственную мобилизацию в Чернигове сняли на видео

В Чернигове сотрудники ТЦК заковали мужчину в наручники и ударили его об землю

В Чернигове на севере Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) ударили об землю мужчину во время насильственной мобилизации. Об этом сообщило украинского издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На записи, появившейся в сети, видно, что одного из мужчин положили на землю лицом вниз, его руки заломили за спину и надели наручники. В отношении другого применили еще более жесткую силу. Сотрудник ТЦК заковал его руки в наручники, а затем нагнулся и подхватил мужчину сзади за ноги. После чего задержанный резко упал лицом вниз.

Этот инцидент вызвал возмущение у женщин, снимавших видео. Они накричали на сотрудников ТЦК, спрашивая, что они делают, а затем назвали их дикарями.

До этого депутат Верховной рады Виталий Войцеховский заявил, что сотрудники ТЦК на Украине получают удовольствие от преследования людей. При этом он подчеркнул, что так себя ведут далеко не все сотрудники ТЦК. Войцеховский отметил, что в ТЦК есть много людей, которые прошли фронт, и они ведут себя «лучше». По его словам, «животный инстинкт» проявляется у тех, кто не служил в армии и надел на себя военную форму.

Ранее с трибуны Рады показали видео с насильственной мобилизацией на Украине.