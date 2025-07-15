На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Насильственную мобилизацию в Чернигове сняли на видео

В Чернигове сотрудники ТЦК заковали мужчину в наручники и ударили его об землю
true
true
true

В Чернигове на севере Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) ударили об землю мужчину во время насильственной мобилизации. Об этом сообщило украинского издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

На записи, появившейся в сети, видно, что одного из мужчин положили на землю лицом вниз, его руки заломили за спину и надели наручники. В отношении другого применили еще более жесткую силу. Сотрудник ТЦК заковал его руки в наручники, а затем нагнулся и подхватил мужчину сзади за ноги. После чего задержанный резко упал лицом вниз.

Этот инцидент вызвал возмущение у женщин, снимавших видео. Они накричали на сотрудников ТЦК, спрашивая, что они делают, а затем назвали их дикарями.

До этого депутат Верховной рады Виталий Войцеховский заявил, что сотрудники ТЦК на Украине получают удовольствие от преследования людей. При этом он подчеркнул, что так себя ведут далеко не все сотрудники ТЦК. Войцеховский отметил, что в ТЦК есть много людей, которые прошли фронт, и они ведут себя «лучше». По его словам, «животный инстинкт» проявляется у тех, кто не служил в армии и надел на себя военную форму.

Ранее с трибуны Рады показали видео с насильственной мобилизацией на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами