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В Китае рассказали о «крупнейшем провале» в истории японской дипломатии

Baijiahao: Путин наказал Японию за призыв к РФ продать Курильские острова
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Данил Годлевский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин дал однозначный ответ на попытки Японии вести переговоры с российскими властями, касающиеся покупки Курильских островов за несоразмерно малую сумму. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

Из публикации следует, что Токио потерял контроль над четырьмя островами из-за торгов с Москвой. При этом руководству азиатского государства законодательно преградили путь для приобретения Курил.

«В итоге это стало одним из крупнейших провалов в истории японской дипломатии», — говорится в статье.

8 апреля журналисты ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад министерства иностранных дел Японии сообщили, что власти этой страны по-прежнему намерены заключить мирный договор с РФ. При этом Токио не планирует отказываться от попыток решить территориальный спор по южным Курильским островам.

В июне издание Baijiahao написало, что Путин лишил японское руководство надежд на уступки со стороны Москвы по Курилам в обмен на экономическую выгоду. Авторы материала пришли к такому выводу в связи с прекращением переговорного процесса по мирному договору между РФ и Японией, а также заморозкой совместных экономических проектов и отменой безвизового режима.

Ранее в Кремле высказались о желании Токио заключить мирный договор с Москвой.

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