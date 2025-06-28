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Россия ответила на претензии Японии по Курилам

Baijiahao: требования Японии по Курилам не прошли даром
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Андрей Зима/РИА Новости

Президент России Владимир Путин не стал терпеть требования Японии вернуть Курильские острова и ответил жестко. Об этом пишет издание Baijiahao.

Как пишут авторы публикации, за последние три года Япония неоднократно вводила санкции против РФ, проявляя недружественную политику.

Отмечается, что Токио вновь был нацелен на Курильские острова, но получил жесткий ответ из Кремля. Россия прекратила переговорный процесс по мирному договору с Японией, был отменен безвизовый режим и заморожены совместные экономические проекты. Президент РФ Путин лишил Токио надежд на уступки по Курильским островам в обмен на экономическую выгоду.

До этого генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси говорил, что Токио работает над тем, чтобы не допустить повторения инцидента с тренировочными стрельбами без предупреждения гражданских судов, который случился в конце мая в непосредственной близости от южной части Курильских островов.

Ранее МИД Японии заявил о намерении страны заключить мир с Россией.

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