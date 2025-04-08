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В Кремле прокомментировали желание Японии заключить мирный договор с Россией

Песков: сейчас с Токио нет никаких контактов, в том числе по мирному соглашению
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Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал сообщение японского министерства иностранных дел о том, что Токио хотел бы подписать мирный договор с Москвой.

«Сейчас никаких контактов с японскими властями нет. Токио поспешил присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране. И при такой позиции ... слова о мирном договоре — это одно, а реальное положение дел — совсем другое. В таких условиях вряд ли приходится говорить о возможных переговорах», —

До этого в ежегодном докладе министерства иностранных дел Японии сообщалось, что Япония намерена заключить мирный договор с Россией.

В документе отмечается, что Токио продолжит добиваться решения территориального спора по южным Курильским островам и заключения мирного договора с Москвой.

10 января Япония ввела санкции против 11 физлиц, 29 юрлиц из России и трех банков. Кроме того, японский кабмин ввел экспортные ограничения в отношении 22 российских организаций и 335 наименований товаров. Они вступили в силу 23 января. Ограничительные меры затронули НПО машиностроения, Алексинский химкомбинат и ряд других предприятий. Также под санкции попали ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк.

Ранее глава МИД Японии впервые призвал к взаимопониманию с Россией.

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