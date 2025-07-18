В Болгарии прокомментировали заявление мэра Львова об обмене эксгумированных военных

Необходимо созвать трибунал после заявлений мэра Львова Андрея Садового об обмене останков советских воинов на бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом РИА Новости заявил депутат болгарского парламента от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков.

По его словам, «издевательство над останками героев — это проявление бессилия проигравших». По мнению Петкова, авторы подобной инициативы являются безбожниками.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что предложение Садового об обмене останков советских воинов-освободителей на тела бойцов Вооруженных сил Украины выходит за рамки норм человеческой морали.

Во Львове завершена эксгумация останков 355 советских солдат с мемориала «Холм Славы». Мэр Садовый предложил передать их России в обмен на тела украинских военных. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инициативу проявлением «античеловеческой сущности» и «глумлением над предками». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенаторы одобрили наказание за осквернение захоронений защитников Отечества.