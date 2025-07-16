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Сенаторы одобрили наказание за осквернение захоронений защитников Отечества

СФ одобрил уголовное наказание за осквернение захоронений защитников Отечества
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Depositphotos

Совет Федерации 16 июля на пленарном заседании одобрил закон, который предлагает ввести уголовное наказание до 5 лет лишения свободы за осквернение памятников, посвященных защитникам Отечества. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет об осквернении следующих памятников: воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, например, во время Великой Отечественной войны (1941 — 1945 годы), либо посвященных дням воинской славы России.

За совершение указанного преступления будет предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 3 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.

Если преступление было совершенно несколькими лицами и с применением насилия, то нарушителям будет грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в размере от двух до пяти млн рублей и другие санкции.

Ранее в Петербурге троих молодых людей обвинили в срыве и порче Знамени Победы.

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