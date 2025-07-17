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Орбан рассказал, что необходимо для урегулирования на Украине

Орбан: для урегулирования на Украине нужна встреча президентов РФ и США
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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что разрешение конфликта на Украине возможно лишь при условии достижения соглашения между Россией и США, а также личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. В интервью YouTube-каналу Ultrahang он подчеркнул, что конфликт не завершится, пока руководители двух стран не начнут переговоры и не достигнут договоренности.

Орбан отметил, что это соглашение должно охватывать не только украинский вопрос, но и такие важные аспекты, как цены на энергоресурсы, доступ к российским рынкам, экономические санкции и контроль над вооружениями. Премьер-министр выразил надежду, что соглашение будет достигнуто до истечения 50-дневного срока, установленного Трампом, иначе Венгрия столкнется с серьезными проблемами из-за угрозы введения 100%-ных импортных пошлин на товары из России и ее торговых партнеров.

Комментируя ситуацию вокруг украинского урегулирования, Орбан отметил, что она выглядит запутанной и сложной. Он подчеркнул, что не может быть ситуации, когда все стремятся к миру, но его нет, и добавил, что некоторые, заявляющие о желании мира, на самом деле могут преследовать военные цели.

Виктор Орбан 17 июля опубликовал в социальной сети X заявление, согласно которому Европе, прежде чем формировать отношения с Киевом, надлежит уяснить истинную сущность Украины.

Ранее Орбан заявил, что Байден начал бы третью мировую войну.

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