Орбан призвал Европу определить, «что такое Украина»

Орбан призвал до разговоров о приеме в Евросоюз определить, «что такое Украина»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что, прежде чем выстраивать отношения с Киевом, Европа должна понять, что вообще из себя представляет Украина. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.

»<...> мы должны определить, что из себя представляет Украина - каковы ее границы, ее население. Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится», — отметил Орбан.

По его словам, первостепенной задачей является заключение мирного соглашения, а затем необходимо установить долгосрочные соглашения с Россией и наладить партнерство с Украиной.

26 июня Венгрия заблокировала принятие решения саммита ЕС о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Проект заявления, содержавший прямой призыв к Совету ЕС «открыть переговорные разделы» для Киева, получил поддержку 26 стран. Однако Будапешт заблокировал консенсус, что вынудило перенести обсуждение на октябрь. В опубликованном коммюнике указано: «Европейский совет вернется к теме на следующей встрече».

Позднее Орбан объяснил, что решение о приостановке процедуры евроинтеграции Украины связано с несколькими факторами: учащающиеся нападки украинской стороны на Венгрию, стремление Будапешта избежать разрушительных последствий для европейской экономики и опасения относительно негативного влияния на венгерскую экономику.

Ранее Венгрия отказалась финансировать поставки оружия на Украину.