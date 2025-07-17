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Орбан считает, что Байден начал бы третью мировую войну

Орбан: Трамп не установил мир на Украине, но Байден бы начал третью мировую
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Vadim Ghirda/AP

Виктор Орбан связал предотвращение глобального конфликта со сменой администрации в США. Об этом премьер-министр Венгрии заявил в интервью Ultrahang.

«При администрации Трампа не удалось достичь быстрого мирного урегулирования, но если бы у власти остались Байден или Харрис, мир столкнулся бы с беспрецедентной эскалацией», — сказал Орбан.

По мнению венгерского лидера, европейские страны предоставили Киеву гарантии финансирования, что отодвинуло перспективы перемирия. Орбан также раскритиковал новый бюджет ЕС, значительная часть которого, по его словам, направлена на поддержку Украины.

17 июля Орбан заявил о том, что, прежде чем выстраивать отношения с Киевом, Европа должна понять, что вообще из себя представляет Украина. По его словам, первостепенной задачей является заключение мирного соглашения, а затем необходимо установить долгосрочные соглашения с Россией и наладить партнерство с Украиной.

Ранее в МИД Украины нахамили Орбану после его слов о границах страны.

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