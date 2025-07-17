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Жителям Абхазии и Южной Осетии упростили получение российских паспортов

Путин подписал указ, разрешающий получать паспорта РФ в Абхазии и Южной Осетии
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МВД России/14.мвд.рф

Граждане Абхазии и Южной Осетии, имеющие российское гражданство, смогут получить паспорт РФ в своих республиках. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила действуют до 1 августа 2028 года. Они распространяются на лиц, постоянно проживающих в этих республиках и получивших российское гражданство до 26 августа 2008 года.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал другой указ об упрощенном получении российского паспорта для граждан Абхазии и Южной Осетии.

Из него следует, что абхазцы и югоосетины могут подать заявление о приеме в гражданство РФ в территориальные органы российского министерства внутренних дел или дипломатические представительства страны на территории частично признанных республик. Вместе с заявлением им необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и гражданство, свидетельства о всех случаях изменения имени, если они были, и три фотографии.

При этом жителям Абхазии и Южной Осетии не надо соблюдать ряд требований, предъявляемых другим иностранцам, желающим получить российский паспорт. Речь идет о постоянном проживании на территории РФ в течение пяти лет, владении русским языком, знании истории и законодательства страны.

Ранее сообщалось, что Россия расширит консульское присутствие в Абхазии.

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