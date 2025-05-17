Путин упростил получение паспорта РФ для граждан Абхазии и Южной Осетии

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для абхазцев и югоосетин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского паспорта для граждан Абхазии и Южной Осетии. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Из указа следует, что абхазцы и югоосетины могут подать заявление о приеме в гражданство РФ в территориальные органы российского министерства внутренних дел или дипломатические представительства страны на территории частично признанных республик. Вместе с заявлением им необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и гражданство, свидетельства о всех случаях изменения имени, если они были, и три фотографии.

При этом жителям Абхазии и Южной Осетии не надо соблюдать ряд требований, предъявляемых другим иностранцам, желающим получить российский паспорт. Речь идет о постоянном проживании на территории РФ в течение пяти лет, владении русским языком, знании истории и законодательства страны.

«Правительству РФ [поручено] установить порядок выдачи паспорта гражданина РФ <...>, предусмотрев возможность его выдачи, в том числе на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия уполномоченными должностными лицами», — говорится в документе.

В тексте уточняется, что указ вступает в силу в день его официального опубликования.

Ранее Путин пообещал «всячески способствовать» росту туристического потока между РФ и Абхазией.