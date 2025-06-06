Россия расширит консульское присутствие в Абхазии

Россия откроет три дополнительных консульских пункта в Абхазии из-за ожидаемого роста числа желающих получить паспорт РФ. Об этом сообщили ТАСС в министерстве иностранных дел республики.

Рост числа желающих получить паспорт РФ ожидается после вступления 25 апреля в силу соглашения о двойном гражданстве между РФ и Абхазией, которое было подписано в 2022 году.

«Один пункт будет развернут в столице — городе Сухум, следующий — в городе Гагра и еще один пункт будет, скорее всего, развернут в городе Очамчира″, — рассказал глава МИД Абхазии Олег Барциц.

До этого вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что развитие юга РФ связано с развитием Абхазии и Южной Осетии.

11 мая президент России Владимир Путин во время встречи с абхазским коллегой Бадрой Гунбой перечислил основные сферы сотрудничества Москвы и Сухума. Лидер РФ пообещал продолжать сотрудничество в сфере экономики и в гуманитарной области, а также способствовать росту туристических потоков.

Ранее Путин принял предложение посетить Абхазию.