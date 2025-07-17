Экс-депутат Рады раскрыл причину назначения Свириденко премьером Украины

Экс-нардеп Олейник: США одобрили Свириденко за подписание соглашения по ресурсам

Назначение Юлии Свириденко премьер-министром Украины получило поддержку США благодаря ее работе над соглашением о редкоземельных ископаемых. Об этом РИА Новости заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Она подписала договор о редкоземельных ископаемых, будучи первым вице-премьером — ей карты в руки», — сказал Олейник.

По мнению экс-парламентария, это решение не изменит политику Украины. Он связал кадровую перестановку с подготовкой президента Владимира Зеленского к будущим выборам.

17 июля Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины. Кандидатуру поддержали 262 депутата, против высказались 22 парламентария, 26 — воздержались.

На посту она сменила ушедшего в отставку 15 июля главу кабмина Дениса Шмыгаля. Свириденко — вторая после Юлии Тимошенко женщина-премьер республики.

Политику 39 лет, она родилась в 1985 году в Чернигове. Получила экономическое образование, имеет степень магистра по специальности «менеджмент антимонопольной деятельности», также училась в Немецкой академии управления Нижней Саксонии.

До начала специальной военной операции Свириденко входила в состав контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, после — возглавила украинскую рабочую группу по санкционной политике, а в 2025-м со стороны Киева подписала ресурсную сделку с Соединенными Штатами.

Ранее политолог назвал задачи Свириденко на посту премьера Украины.