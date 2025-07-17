На Украине ждут мощного обстрела после отъезда Келлога

В Киеве после отъезда из Украины спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога ожидают сильного обстрела со стороны ВС России. Об этом заявил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«Сегодня по Киеву будет лететь много. К сожалению, я так думаю», — отметил он.

Келлог во время визита на Украину обсудил с главой МИД республики Андреем Сибигой достижение мира силой.

По его словам, стороны обсудили то, как Киев и Вашингтон могут работать вместе, чтобы положить конец конфликту на условиях, «способствующих установлению прочного мира».

14 июля Келлог прибыл на Украину с рабочим визитом. Предполагается, что американский чиновник проведет в Киеве всю неделю.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Келлогом они «обсудили путь к миру и то, что мы можем сделать вместе, чтобы его приблизить». В частности, стороны поговорили об усилении противовоздушной обороны Украины, производстве оружия, закупках оборонительного вооружения вместе с Европой и антироссийских санкциях. Зеленский поблагодарил американские власти за поддержку и «положительные решения».

Ранее сообщалось, что Трамп решил значительно повысить цену продолжения конфликта на Украине.