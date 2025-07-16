Келлог в Киеве заговорил о достижении «мира силой»

Специальный представитель президента США Кит Келлог во время визита на Украину обсудил с главой МИД республики Андреем Сибигой достижение мира силой. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, стороны обсудили то, как Киев и Вашингтон могут работать вместе, чтобы положить конец конфликту на условиях, «способствующих установлению прочного мира».

«Соединенные Штаты поддерживают мир силой — и мы помогаем Украине достичь модели «Америка превыше всего» для своей собственной страны. Модель, в которой суверенитет ставится выше глобализма, долгосрочной безопасности и экономического процветания», — написал Келлог.

14 июля Келлог прибыл на Украину с рабочим визитом. Предполагается, что американский чиновник проведет в Киеве всю неделю.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с Келлогом они «обсудили путь к миру и то, что мы можем сделать вместе, чтобы его приблизить». В частности, стороны поговорили об усилении противовоздушной обороны Украины, производстве оружия, закупках оборонительного вооружения вместе с Европой и антироссийских санкциях. Зеленский поблагодарил американские власти за поддержку и «положительные решения».

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