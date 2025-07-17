Канцлер Германии заявил, что Украина скоро получит дальнобойное оружие

Мерц: у Украины скоро появится оружие, произведенное в сотрудничестве с ФРГ

Киев в скором времени получит системы вооружения дальнего действия, произведенные в сотрудничестве с немецкой и британской оборонной промышленностью. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Соединенного королевства Киром Стармером заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает РИА Новости.

Глава правительства ФРГ рассказал, что они с коллегой из Великобритании «обстоятельно пообщались» о военной помощи Украине.

«Речь идет не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. <...> Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству», — сказал Мерц.

Он добавил, что это должно произойти «в течение ближайших недель и месяцев».

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал поставить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Спустя два дня представитель министерства обороны Германии Митко Мюллер сообщил, что процесс согласования поставок Patriot на Украину в рамках сделки США с НАТО пока продолжается. По его мнению, на решение дюнного вопроса могут потребоваться месяцы, так как ЗРК «нельзя просто взять с полки».

Ранее в ФРГ призвали европейские страны «открыть кошельки» ради Украины.