В МИД РФ высказались о положении украинских войск на поле боя

Поражение украинских войск на поле боя приближается все более очевидно, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она прокомментировала ситуацию в зоне украинского конфликта в ходе брифинга с журналистами.

«На фоне успехов российских военнослужащих на поле боя, соответственно, все более очевидно надвигающегося поражения ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), вероятность попыток совершения киевским режимом <...> террористических акций, оно, вот это желание бесконечно реагировать террором, оно только у них остервенело возрастает», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что на этом фоне западные страны «подкидывают» Киеву все больше вооружений и денег.

15 июля в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовных дел по статье о теракте в связи с атаками ВСУ на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях. Первый регион подвергся ударам не менее 15 украинских беспилотников, в результате чего пострадали 27 человек. Одного из раненых спасти не удалось.

В Белгородской области из-за действий ВСУ было повреждено здание Октябрьского районного суда в административном центре региона. Более того, ранения получила женщина, в момент атаки находившаяся в здании.

Ранее поставщиков оружия на Украину обвинили в поддержке «террористического отребья».