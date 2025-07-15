СК возбудил дело о терактах по факту обстрела двух областей России

СК: возбуждены дела о терактах после атаки на Воронежскую и Белгородскую области

Возбуждены уголовные дела о терактах по факту атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в Воронежской и Белгородской областях. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

По данным пресс-службы, не менее 15 беспилотников, снаряженных взрывчаткой, были выпущены по объектам гражданской инфраструктуры и жилого сектора в населенных пунктах Воронежской области. В результате обстрела было повреждено около 20 многоквартирных домов и детский сад. За медицинской помощью после атак обратились порядка 19 граждан, среди которых четверо детей.

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора. В результате было повреждено здание Октябрьского районного суда города Белгорода. Женщина, которая находилась внутри помещения, получила ранение.

Петренко добавила, что на данный момент устанавливаются военнослужащие ГУР МО Украины, ВСУ и иных украинских воинских формирований, которые совершили террористические акты против мирного населения.

30 мая Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Курска. Сообщалось, что военнослужащие вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа, атаковали объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее в СК рассказали, сколько фигурантов дел о преступлениях Киева приговорены к пожизненным срокам.