Поставщики оружия Киеву сами становятся соучастниками убийств мирных граждан. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Алешки в Херсонской области.

«Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты», — сказала собеседница агентства.

Дипломат подчеркнула, что те, кто выступают в качестве поставщиков оружия для украинской армии, спонсируют «террористическое отребье на Банковой».

Незадолго до этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины ударили по городу Алешки. В результате обрушился пятиэтажный дом, люди оказались под завалами.

Глава региона добавил, что украинские дроны находились в воздухе и препятствовали эвакуационным группам приступить к разбору завалов и спасению людей.

Сальдо также сообщил, что в дом попали две авиабомбы, в результате чего здание практически полностью уничтожено. В настоящее время уточняется информация о пострадавших. Под завалами находятся десятки людей.

Ранее Зеленский заявил, что поставки американского оружия на Украину возобновлены.