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Захарова обвинила поставщиков оружия Киеву в поддержке «террористического отребья»

Захарова: поставляющие оружие Киеву становятся соучастниками убийства людей
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Поставщики оружия Киеву сами становятся соучастниками убийств мирных граждан. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Алешки в Херсонской области.

«Те, кто поставляет киевскому режиму оружие, становятся соучастниками убийства мирных граждан, уничтожения гражданской инфраструктуры, потому что знают факты», — сказала собеседница агентства.

Дипломат подчеркнула, что те, кто выступают в качестве поставщиков оружия для украинской армии, спонсируют «террористическое отребье на Банковой».

Незадолго до этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины ударили по городу Алешки. В результате обрушился пятиэтажный дом, люди оказались под завалами.

Глава региона добавил, что украинские дроны находились в воздухе и препятствовали эвакуационным группам приступить к разбору завалов и спасению людей.

Сальдо также сообщил, что в дом попали две авиабомбы, в результате чего здание практически полностью уничтожено. В настоящее время уточняется информация о пострадавших. Под завалами находятся десятки людей.

Ранее Зеленский заявил, что поставки американского оружия на Украину возобновлены.

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