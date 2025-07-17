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В США заявили, что ультиматум Трампа позволит Путину достичь своих целей

Аналитик Джайлс: РФ за установленные Трампом 50 дней достигнет целей на Украине
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AP/РИА Новости

Россия за установленный президентом США Дональдом Трампом может «в очередной раз перехитрить Вашингтон» и достичь своих целей на Украине. Об этом заявил аналитик Кейр Джайлс, его слова приводит телеканал CNN.

«Срок в 50 дней дает России достаточно времени, чтобы разработать свой альтернативный план и в очередной раз перехитрить Вашингтон с помощью дипломатического хода, на который Трамп, вполне возможно, согласится», — отметил он.

Как сообщает CNN, «новые сроки» Трампа служат «хорошим предзнаменованием» для достижения целей президента России Владимира Путина на Украине.

До этого тот же телеканал передавал, что вооруженные силы России могут начать масштабное наступление на Украине в ближайшие дни и недели, задействовав 160 тысяч военных.

Как следует из материала, заявленные в ультиматуме президента США Дональда Трампа 50 дней дают России возможность воспользоваться достижениями последних недель, которые все больше ставят под угрозу «ключевые украинские опорные пункты», в том числе в ДНР.

Ранее СМИ объяснили, почему Путин не воспринимает угрозы Трампа всерьез.

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