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Российские спецназовцы вызволили сову из ловушки для вражеских БПЛА

Спецназовцы ВС РФ спасли сову из ловушки для FPV-дронов

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AP Photo/Don Ryan

В зоне СВО отряд особого назначения 16-й бригады российских ВС во время обхода территории и проверки сетей, установленных для защиты от вражеских FPV-дронов (от англ. First Person View; оснащены камерой и передают видео в реальном времени на устройство пилота), спас попавшую в ловушку сову. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал опубликовал видео, на котором видно, что птица запуталась в предназначенных для БПЛА сетях. Солдаты спецназа разрезали их, освободили сову и передали представителям движения «Народный фронт», которые отпустили ее на волю.

Накануне ястреб-перепелятник не смог вылететь со станции метро «Смоленская» в Москве и начал нервничать. Сотрудникам метрополитена пришлось вызвать спасателей, которые поймали его сачком. Затем птицу передали в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды. После осмотра специалистов ястреба отпустили.

Ранее пес Норис помог обнаружить мину-сюрприз в ЛНР.

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