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На видео показали, как ВС РФ ловят сетями вражеские дроны в зоне СВО

На видео попал момент, как российские военные поймали в сеть дрон ВСУ
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Shutterstock

Военнослужащие 7-го мотострелкового полка группировки войск «Север» обнаружили и поймали в сеть дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с ловлей вражеского беспилотника опубликовал Telegram-канал «Балтийские волки».

«Война за воздух. Дрон пойман, как рыба в сети», — написали авторы канала.

На ролике можно увидеть беспилотник, который летит над верхушками деревьев. Сверху на него падает сеть, которая запутала винты дрона. Летательный аппарат во время падения взорвался в воздухе.

В ноябре прошлого года российская компания «КПБ Полет» запустила серийное производство устройств для метания сети, которые предназначены для перехвата и нейтрализации беспилотников противника. Сеткометы могут перехватывать дроны-разведчики и большие ударные БПЛА.

Разработчики пояснили, что сеткометы крепятся к квадрокоптеру. При приближении к дрону противника на расстояние четырех-шести метров они стреляют в его сторону сетью диаметров два метра. В результате нейтрализуются винты и беспилотник не может продолжать полет и падает.

Ранее появилось видео, где солдат ВС РФ голыми руками поймал дрон ВСУ.

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