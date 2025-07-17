Литва вернула в Россию желавшего сбежать «от армии или других обстоятельств»

Литва вернула в Россию человека, который пытался сбежать из страны по реке

Литва вернула в Россию человека, который пытался сбежать из страны по реке «от армии или других обстоятельств». Об этом сообщил LRT литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович.

«Как и в любой другой стране — они возвращаются», — ответил Кондратович на вопрос журналистов о том, что делают со сбежавшими от армии.

Министр также рассказал, что на этой неделе человек из Белоруссии перелез через забор с лестницей и попросил гуманитарной помощи, мотивируя это жизненными обстоятельствами. В настоящее время мужчина находится в центре для беженцев, и с ним работают по процедуре возвращения в Белоруссию.

До этого в июле сообщалось, что власти РФ экстрадировали в Латвию гражданина одной из среднеазиатских республик, обвиняемого в насильственных действиях в отношении 12-летней девочки. Мужчина был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

Ранее в аэропорту Минска задержали мужчину с поддельным российским паспортом.