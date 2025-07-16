В аэропорту Минска задержали мужчину с поддельным российским паспортом

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали в аэропорту Минска иностранца, который хотел улететь в Турцию по поддельному российскому паспорту. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета республики.

Отмечается, что инцидент произошел 15 июня. Мужчина предъявил для прохождения пограничного контроля паспорт гражданина России 1993 года рождения с признаками полной подделки. Проверка показала, что все страницы в паспорте были напечатаны на обычном принтере, говорится в сообщении.

Пограничники также узнали, что мужчина пытался вылететь в Турцию по поддельному паспорту в связи с тем, что он находится в межгосударственном розыске за кражу и дачу взятки. В настоящее время подозреваемый находится под стражей, в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома.

За попытку незаконного пересечения границы мужчину обяжут выплатить штраф в размере до $1400. Кроме того, за подделку документа ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

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