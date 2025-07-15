Глава МИД Польши Сикорский против отмены безвизового режима с ЕС для Грузии

Отмена безвизового въезда в страны Европейского союза (ЕС) для граждан Грузии не представляется полезным шагом. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«Мы считаем, что потенциальные ограничения следует накладывать на лица, ответственные за репрессии, а не грузинских граждан», — сказал он.

Несколько часов назад издание Politico сообщило, что дипломаты Евросоюза обсудят отмену безвизового режима с Грузией в знак несогласия с подавлением властями протестов.

Недавно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе охарактеризовал проходящие в Тбилиси ежедневные антиправительственные протесты как искусственные и выразил уверенность, что они финансируются извне.

До этого глава комитета по делам диаспоры парламента Грузии Ираклий Заркуа заявил, что западные послы, которые действуют против грузинского государства, должны быть высланы из страны. Их деятельность служит не укреплению отношений между странами и народами, а создает конфронтацию между ними, отметил он.

Ранее экс-президент Грузии призвала выйти на улицы против «русификации» страны.