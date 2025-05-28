Премьер Грузии назвал протесты в Тбилиси искусственными

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе охарактеризовал проходящие в Тбилиси ежедневные антиправительственные протесты как искусственные и выразил уверенность, что они финансируются извне. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, около миллиона долларов потребовалось бы для того, чтобы ежедневно выводить на улицы Тбилиси по 300 протестующих.

«Представьте, когда речь идет о «Глубинном государстве», какой финансовый ресурс есть у них для этого… все это является очень искусственным», — заявил он в эфире грузинского Первого канала.

Акции протестов в Грузии начались после заявления Кобахидзе 28 ноября прошлого года о заморозке вопроса о переговорах по членству Грузии в Евросоюзе до 2028 года. Протестующие требуют проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали в ходе протестов до этого.

10 мая в Тбилиси прошло антиправительственное шествие, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Очередная акция была приурочена ко Дню Европы.

Ранее экс-президент Грузии призвала выйти на улицы против «русификации» страны.