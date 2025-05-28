На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Грузии назвал протесты в Тбилиси искусственными

Премьер-министр Грузии Кобахидзе: акции протестов в Тбилиси финансируются извне
close
Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе охарактеризовал проходящие в Тбилиси ежедневные антиправительственные протесты как искусственные и выразил уверенность, что они финансируются извне. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, около миллиона долларов потребовалось бы для того, чтобы ежедневно выводить на улицы Тбилиси по 300 протестующих.

«Представьте, когда речь идет о «Глубинном государстве», какой финансовый ресурс есть у них для этого… все это является очень искусственным», — заявил он в эфире грузинского Первого канала.

Акции протестов в Грузии начались после заявления Кобахидзе 28 ноября прошлого года о заморозке вопроса о переговорах по членству Грузии в Евросоюзе до 2028 года. Протестующие требуют проведения новых парламентских выборов, а также освобождения тех граждан, которых задержали в ходе протестов до этого.

10 мая в Тбилиси прошло антиправительственное шествие, в котором приняли участие несколько тысяч человек. Очередная акция была приурочена ко Дню Европы.

Ранее экс-президент Грузии призвала выйти на улицы против «русификации» страны.

Все новости на тему:
Протесты в Грузии — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами