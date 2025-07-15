В ЕС выразили недовольство грузинскими властями

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала во вторник действия властей Грузии в отношении местной оппозиции. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, пишет «Интарфакс».

Она отметила, что в ЕС пока не планируют отменять безвизовый режим с Грузией.

«В то же время возникает вопрос доверия ЕС: если мы потребовали выполнить определённые вещи (...), а они их не выполняют, то за этим идут последствия», — сказала Каллас.

Задержание оппозиционеров в Грузии не соответствует требованиям, которые ЕС предъявляет Грузии.

Недавно премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе охарактеризовал проходящие в Тбилиси ежедневные антиправительственные протесты как искусственные и выразил уверенность, что они финансируются извне.

До этого глава комитета по делам диаспоры парламента Грузии Ираклий Заркуа заявил, что западные послы, которые действуют против грузинского государства, должны быть высланы из страны. Их деятельность служит не укреплению отношений между странами и народами, а создает конфронтацию между ними, отметил он.

Ранее в Польше не поддержали отмену безвизового режима с ЕС для Грузии.