В России ответили на угрозы генерала США стереть с лица земли Калининградскую область

Заявление командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью об «уничтожении» Калининградской области не имеет под собой никаких оснований. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы от Калининградской области, член комитета ГД по обороне Андрей Колесник.

«Может быть, не с той ноги встал, что такие заявления делает. Но кишка у них тонка», — подчеркнул он.

В выступлении на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Германии командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области.

По словам Донахью, Калининградская область окружена со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники имеют возможность «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать».

В свою очередь, помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что страны — члены НАТО в рамках учений вблизи российских границ отрабатывают сценарии с захватом Калининградской области. Он пояснил, что в ходе учений отрабатываются наступательные действия от Вильнюса до Одессы, а также захват Калининградской области, блокирование судоходства на Балтике и в Черном море. Кроме того, НАТО отрабатывает превентивные удары по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания.

Ранее политолог назвал страны, желающие заполучить Калининград.