Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патрушев сообщил об учениях НАТО по захвату Калининградской области

Патрушев: НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области
close
Ints Kalnins/Reuters

Страны — члены НАТО в рамках учений вблизи российских границ отрабатывают сценарии с захватом Калининградской области. Об этом предупредил в интервью ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности», — заявил он.

Патрушев пояснил, что в ходе учений отрабатываются наступательные действия от Вильнюса до Одессы, а также захват Калининградской области, блокирование судоходства на Балтике и в Черном море. Кроме того, НАТО отрабатывает превентивные удары по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания.

Среди прочего помощник президента обратил внимание на то, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер угрожает России «сомнительной мощью давно износившегося английского флота» и имеющегося на борту британских подводных лодок ядерного оружия.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что европейские страны, соседствующие с Россией, все больше беспокоятся о действиях Вооруженных сил РФ на границе, поскольку Москва якобы готовится к конфликту. В качестве примера газета приводит город Петрозаводск неподалеку от границы с Финляндией, где инженеры расширяют военные базы, а Кремль якобы планирует создать там новый армейский штаб.

Ранее американский сенатор пригрозил превратить Россию в «корм для рыб».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами