Страны — члены НАТО в рамках учений вблизи российских границ отрабатывают сценарии с захватом Калининградской области. Об этом предупредил в интервью ТАСС помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

«Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии наступательных действий на большой протяженности», — заявил он.

Патрушев пояснил, что в ходе учений отрабатываются наступательные действия от Вильнюса до Одессы, а также захват Калининградской области, блокирование судоходства на Балтике и в Черном море. Кроме того, НАТО отрабатывает превентивные удары по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания.

Среди прочего помощник президента обратил внимание на то, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер угрожает России «сомнительной мощью давно износившегося английского флота» и имеющегося на борту британских подводных лодок ядерного оружия.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что европейские страны, соседствующие с Россией, все больше беспокоятся о действиях Вооруженных сил РФ на границе, поскольку Москва якобы готовится к конфликту. В качестве примера газета приводит город Петрозаводск неподалеку от границы с Финляндией, где инженеры расширяют военные базы, а Кремль якобы планирует создать там новый армейский штаб.

Ранее американский сенатор пригрозил превратить Россию в «корм для рыб».