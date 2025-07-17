Песков: Россия находится в конфронтационном и милитаристски настроенном окружении

Россия находится в конфронтационном и милитаристски настроенном окружении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

Так Песков прокомментировал слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведева о необходимости готовиться к превентивным ударам по НАТО из-за фактического состояния военного конфликта.

По словам Пескова, высказывания Медведева «вполне оправданны».

«Разумеется, он (Дмитрий Медведев) высказывает свои точки зрения», — добавил представитель Кремля.

Накануне командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что страны НАТО обладают всеми возможностями, чтобы уничтожить Калининградскую область России. Военный выступил на конференции в немецком Висбадене, где анонсировал реализацию американской армией и союзниками по НАТО плана Eastern Flank Deterrence Line, который подразумевает усиление военно-промышленного потенциала в рамках альянса против так называемой «российской угрозы».

Ранее политолог предложил вспомнить о принципах Ялтинской конференции в переговорах по Украине.