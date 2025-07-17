На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил, что Россия должна отвечать Западу по полной программе

Медведев: РФ нужно отвечать на вероломство Запада и даже действовать превентивно
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия должна отвечать на вероломство западных стран по полной программе, а если понадобится — наносить превентивные удары. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

Он отметил, что у Запада в крови — «больное, устаревшее представление о собственном превосходстве».

Медведев упомянул об этом, комментируя тот факт, что решения Потсдамской конференции были нарушены бывшими союзниками Советского Союза по антигитлеровской коалиции. Он подчеркнул, что РФ выучила уроки «Потсдама» и больше не имеет иллюзий по поводу отношений с Западом.

Также Медведев назвал нынешние действия Запада против России «полноценной войной» с использованием спутниковых данных и пусками ракет.

«Происходящее сегодня — по сути война полноценная, санкционные пакеты, громкие заявления о милитаризации Европы — очередная попытка разрушить ненавидимую Западом «историческую аномалию», нашу страну», — указал зампред Совбеза.

Заявления западных стран о возможности «нападения РФ на Европу» Медведев назвал «полной чушью, специально вбрасываемой в информационное поле».

Кроме того Медведев заявил, что Россия в настоящее время защищает не только себя, но и справедливое устройство мира

Ранее политолог предложил вспомнить о принципах Ялтинской конференции в переговорах по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами