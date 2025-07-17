Медведев заявил, что Россия должна отвечать Западу по полной программе

Медведев: РФ нужно отвечать на вероломство Запада и даже действовать превентивно

Россия должна отвечать на вероломство западных стран по полной программе, а если понадобится — наносить превентивные удары. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы ТАСС по случаю 80-летия Потсдамской конференции.

Он отметил, что у Запада в крови — «больное, устаревшее представление о собственном превосходстве».

Медведев упомянул об этом, комментируя тот факт, что решения Потсдамской конференции были нарушены бывшими союзниками Советского Союза по антигитлеровской коалиции. Он подчеркнул, что РФ выучила уроки «Потсдама» и больше не имеет иллюзий по поводу отношений с Западом.

Также Медведев назвал нынешние действия Запада против России «полноценной войной» с использованием спутниковых данных и пусками ракет.

«Происходящее сегодня — по сути война полноценная, санкционные пакеты, громкие заявления о милитаризации Европы — очередная попытка разрушить ненавидимую Западом «историческую аномалию», нашу страну», — указал зампред Совбеза.

Заявления западных стран о возможности «нападения РФ на Европу» Медведев назвал «полной чушью, специально вбрасываемой в информационное поле».

Кроме того Медведев заявил, что Россия в настоящее время защищает не только себя, но и справедливое устройство мира

Ранее политолог предложил вспомнить о принципах Ялтинской конференции в переговорах по Украине.