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Эксперт объяснил, почему Трамп согласился на передачу оружия Украине

Политолог Блохин: Трамп не принял окончательного решения по поставкам оружия Киеву
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Matt Rourke/AP

Политолог-американист Константин Блохин в беседе с Tsargrad.tv объяснил, почему президент США согласился на поставки оружия Украине.

«Трамп попытался усидеть на нескольких стульях, да, и сделать приятное своим внутренним республиканским «ястребам», и Украине поставки оружия отправить за деньги, да. И Европа эти поставки оружия как бы оплачивает», — считает эксперт.

По его мнению, американский лидер «еще десять раз передумает».

14 июля Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО, в том числе ПВО Patriot. Кроме того, политик выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

17 июля стало известно, что США еще изучают запрашиваемый Украиной перечень вооружений на передачу.

В этом списке значатся средства противовоздушной обороны, такие как Patriot и Advanced Precision Kill Weapon Systems, ракеты большой дальности ATACMS, ракеты класса «земля-воздух» малой и средней дальности, известные как NASAM, а также различные артиллерийские системы.

Ранее в США раскрыли стратегию Трампа против России.

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