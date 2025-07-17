В США раскрыли стратегию Трампа против России

Президент США Дональд Трамп согласился с планом НАТО добиться капитуляции России в конфликте с Украиной. Об этом пишет издание American Conservative.

«В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции РФ в плане условий мирного соглашения между Россией и Украиной», — говорится в материале.

Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил угрозы Трампа о 100-процентных пошлинах. По его словам, Россия может справиться с возможными новыми санкциями.

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.