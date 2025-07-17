США начали подготовку списка вооружений для передачи Украине

США еще изучают запрашиваемый Украиной перечень вооружений на передачу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

В этом списке значатся средства противовоздушной обороны, такие как Patriot и Advanced Precision Kill Weapon Systems, ракеты большой дальности ATACMS, ракеты класса «земля-воздух» малой и средней дальности, известные как NASAM, а также различные артиллерийские системы.

По плану американского лидера, страны — члены НАТО передадут Киеву вооружения на миллиарды долларов, а затем закупят их замену в Соединенных Штатах. Автор статьи обращает внимание, что производство, например, Patriot может занять до пяти лет. Более мелкие боеприпасы, такие как 155-мм артиллерийские снаряды, могут быть произведены в гораздо более короткие сроки.

Президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО, в том числе ПВО Patriot. Кроме того, политик выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США усомнились в реальном изменении отношения Трампа к Путину.