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В МИД РФ отреагировали на удары Израиля по Сирии

МИД РФ: новый виток насилия в Сирии вызывает глубокую обеспокоенность
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Khalil Ashawi/Reuters

Новый виток насилия в Сирии вызывает глубокую обеспокоенность России. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

«Российская сторона с особой тревогой воспринимает информацию об имевших место случаях неприемлемых жестоких расправ над гражданскими лицами», — подчеркнули в российском МИД.

В Москве надеются, что реализация намеченных шагов по деэскалации будет способствовать снижению напряженности и стабилизации обстановки в Сирии, отметили в ведомстве. Кроме того, в МИД подчеркнули, что путь к решению конфликта «лежит через диалог и укрепление национального согласия, уважение прав всех представителей и общин многоконфессионального сирийского общества».

В министерстве также уточнили, что российские граждане не пострадали во время израильских ударов по Дамаску.

16 июля Израиль нанес удар по Дамаску — столице Сирии. В Армии обороны еврейского государства заявили об атаке на комплекс зданий сирийского Генштаба. В ЦАХАЛ добавили, что удар был нанесен на фоне обострения ситуации на юге Сирии, где происходят столкновения с участием местных горцев-друзов, в защиту которых выступает Израиль.

Израильтяне также атаковали авиацией президентский дворец в Дамаске. Там располагалась резиденция экс-президента Сирии Башара Асада.

Позже госсекретарь США Марко Рубио анонсировал завершение эскалации конфликта между Израилем и Сирией. Он отметил, что Вашингтон вовлечен в переговорный процесс по урегулированию ситуации.

Ранее глава Сирии заявил о готовности к войне.

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