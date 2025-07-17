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Глава Сирии заявил о готовности к войне

Ахмед аш-Шараа: Сирия не боится войны и готова сражаться
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Сирия не боится войны и готова сражаться за свое достоинство. Об этом заявил президент страны на переходный период Ахмед аш-Шараа, передает агентство Reuters.

«Мы не из тех, кто боится войны. Мы провели свою жизнь, сталкиваясь с трудностями и защищая наш народ, но мы поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушений. Сирийский народ готов сражаться, если его достоинству будет угрожать», — сказал он.

16 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала центр Дамаска, исполнив угрозу нанести «болезненные удары», если власти Сирии не прекратят нападки на друзскую общину на юге страны. Израиль также готовит наземную операцию и обещает защищать друзов, которые конфликтуют последние месяцы с правительством Сирийской Республики. В чем причины этого конфликта и кто такие друзы, за которых вступились израильские военные, — в материале «Газеты.Ru».

Накануне канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху предупреждала, что Израиль нанесет удар по сирийским вооруженным силам в ответ на их атаки на друзские поселения в провинции Сувейда. Израиль подчеркнул, что действия властей Сирии против друзов являются нарушением политики демилитаризации, принятой ранее и предусматривающей недопущение ввода вооруженных сил в южные районы Сирии.

Ранее администрация Трампа призвала Израиль прекратить удары по Сирии.

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