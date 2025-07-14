Европейская страна отказалась финансировать поставки оружия на Украину

Сийярто заявил, что венгерские деньги и вооружения не будут направлены Киеву

Венгрия не собирается вкладывать деньги в поставки американских вооружений на Украину, если США предложат Европейскому союзу (ЕС) заняться финансированием этой деятельности. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Петер Сийярто, пишет ТАСС.

«Я хотел бы подчеркнуть, что венгерские деньги, венгерское оружие и венгерские солдаты не будут направлены на Украину. Ничего туда направлено не будет», — сказал дипломат.

В то же время он поддержал усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. Кроме того, министр положительно оценил состоявшиеся в Малайзии переговоры между главами российского и американского внешнеполитических ведомств Сергеем Лавровым и Марко Рубио.

14 июля агентство Reuters со ссылкой на Трампа сообщило, что Вашингтон намерен передать Киеву дополнительные комплексы Patriot. Глава государства не стал раскрывать, сколько именно единиц техники США отправят на Украину. Он лишь заявил, что именно ЕС предстоит возместить американским властям стоимость машин.

Ранее в Венгрии выступили против принятия Украины в ЕС.