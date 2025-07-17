Мишустин поручил выработать меры поддержки поставщиков электроэнергии в СКФО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам выработать предложения по поддержке гарантирующих поставщиков электроэнергии в субъектах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

«Минэнерго, Минэкономразвития, Минфину и ФАС необходимо выработать предложения по механизму поддержки гарантирующих поставщиков электрической энергии в субъектах СКФО, а также по источникам финансирования согласованных инвестиционных проектов развития электросетевого комплекса на Северном Кавказе», — говорится в сообщении по итогам совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО.

До этого статс-секретарь, заместитель главы министерства энергетики РФ Дмитрий Исламов рассказал, что в России разрабатывается программа модернизации угольных электростанций. По его словам, отрасль угольной генерации будет модернизироваться с соблюдением баланса между инвестициями и тарифами на электроэнергию и теплоэнергию.

23 июня стало известно, что начало строительства новой Приморской атомной электростанции (АЭС) запланировано на декабрь 2027 года. Планируется возведение двух энергоблоков типа ВВЭР-1000 мощностью 1000 МВт каждый. К ним подведут две ЛЭП 500 кВ общей протяженностью более 200 км.

Ранее правительство одобрило перенос модернизации ТЭС из-за задержек с оборудованием.