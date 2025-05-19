Правительство одобрило перенос модернизации ТЭС из-за задержек с оборудованием

Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики одобрила перенос сроков модернизации 14 тепловых электростанций (ТЭС) суммарной мощностью 4,1 ГВт. Об этом пишет «Коммерсант».

Основной причиной стали задержки поставок оборудования, из-за которых проекты могут быть отложены на 2–4 года. Штрафы для энергокомпаний в этой ситуации не предусмотрены, однако аналитики предупреждают о рисках роста цен на электроэнергию из-за сокращения предложения на оптовом рынке.

Среди ключевых объектов — Ириклинская ГРЭС («Интер РАО»), где ввод двух блоков по 330 МВт перенесен на июнь 2027-го и сентябрь 2028 года. Нижневартовская ГРЭС (800 МВт) планируется к запуску в августе 2027-го, а модернизация Пермской ГРЭС (850 МВт) завершится к октябрю 2028 года. Костромская ГРЭС введет два блока по 330 МВт в мае 2028-го и 2029-го, а «Юнипро» перенесла сроки модернизации Сургутской ГРЭС-2 на январь и сентябрь 2028 года.

Особое внимание уделяется Нерюнгринской ГРЭС («РусГидро») и Новочеркасской ГРЭС (ОГК-2) — их оборудование поставят в приоритетном порядке из-за риска дефицита энергии в регионах. В «РусГидро» пояснили, что для Нерюнгринской станции возможны два сценария: перенос сроков ввода или перекладывание штрафов на производителей техники.

«Сообщество потребителей энергии» критикует решение о переносе без штрафов, считая, что это перекладывает риски на бизнес и население. Аналитик Сергей Роженко (Kept) прогнозирует рост цен на электроэнергию из-за снижения предложения, а также риски для надёности снабжения в регионах с устаревшей инфраструктурой — например, в Оренбургской, Костромской, Тюменской областях и Башкортостане. По его словам, задержки модернизации Сургутской, Костромской и Ириклинской ГРЭС могут усилить дефицит в Поволжье, на Урале и в центральной России.

В «Силовых машинах» сообщили, что правительство прорабатывает синхронизацию штрафов для производителей оборудования и энергокомпаний. При этом большинство генерирующих предприятий, включая «Интер РАО» и «Юнипро», не предоставили комментариев.

Ранее самая мощная ГРЭС на Дальнем Востоке нарастила выработку электричества.