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В РФ планируют модернизацию угольных электростанций

Минэнерго: в России разрабатывается модернизация угольных электростанций
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АО «Системный оператор Единой энергетической системы»

В России разрабатывается программа модернизации угольных электростанций. Об этом в интервью ТАСС заявил статс-секретарь, заместитель главы министерства энергетики РФ Дмитрий Исламов.

Он отметил, что отрасль угольной генерации будет модернизироваться с соблюдением баланса между инвестициями и тарифами на электро- и теплоэнергию. По словам Исламова, в течение 10 лет вполне можно модернизировать все станции, сделав их чистыми.

21 июня главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что на фоне роста потребления электроэнергии все виды генерации, включая атомную, переживают второе рождение.

19 мая этого газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительственная комиссия по развитию электроэнергетики одобрила перенос сроков модернизации 14 тепловых электростанций (ТЭС) суммарной мощностью 4,1 ГВт.

Ранее самая мощная ГРЭС на Дальнем Востоке нарастила выработку электричества.

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