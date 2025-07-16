Евросоюз ввел санкции против платежной системы A7

Европейский союз (ЕС) включил платежную платформу A7 в санкционный список. Решение опубликовано в официальном журнале Совета ЕС.

Компанию основал предприниматель Илан Шор совместно с московскими финансовыми структурами. Евросоюз утверждает, что A7 пыталась влиять на президентские выборы и конституционный референдум Молдавии в 2024 году.

В документе указано, что платформа «подрывает стабильность и безопасность» республики.

16 июля сообщалось, что послы стран Европейского союза не смогли согласовать 18-й пакет санкций против России. Инициативу вновь заблокировала Словакия, как и в ходе предыдущих обсуждений.

Днем ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что ЕС примет 18-й пакет санкций против РФ в ближайшее время, несмотря на позицию Словакии.

Ранее Евросоюз ввел санкции против девяти физлиц и шести организаций из России.