В Раде во второй раз за день произошла драка

Депутаты Гончаренко и Гетманцев сцепились у трибуны Рады во второй раз за день

Потасовка между депутатом Рады из оппозиционной фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко Алексеем Гончаренко и парламентарием от правящей партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» Даниилом Гетманцевым завязалась в парламенте во второй раз за день. Об этом пишет издание «Страна».

«Гончаренко и Гетманцев во второй раз сцепились у трибуны Рады», — говорится в сообщении издания.

Ранее в среду произошла первая потасовка между двумя депутатами.

Конфликт произошел за десять минут до того, как в Раде должны были начать слушать вопрос об отставке действующего правительства. Депутат Алексей Гончаренко попытался затянуть обсуждение предыдущего вопроса о налогах на сою, снимая все происходящее на телефон. В результате другой депутат Даниил Гетманцев от правящей партии Владимира Зеленского «Слуга народа» попытался вырвать у него из рук устройство, после чего завязалась потасовка.

После этого Гончаренко призвал однопартийцев заблокировать трибуну Рады. Как сильно эта ситуация задержала голосование за отставку правительства, неизвестно.

Ранее экс-депутат Рады дал прозвище будущему премьер-министру Украины Свириденко.